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Названы темы первого заседания саммита БРИКС в Казани

Ушаков: на первом заседании саммита БРИКС в Казани обсудят Украину

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Встреча глав государств и правительств стран-участниц БРИКС в Казани будет включать обсуждение мировой ситуации, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС. В интервью Первому каналу он отметил, что на первом заседании речь пойдет, в частности, об украинском конфликте.

«22 октября в узком составе будут обсуждаться самые острые конфликтные ситуации, которые сейчас есть на земном шаре. И, естественно, не обойтись без обсуждения украинского кризиса», — пояснил Ушаков.

Он добавил, что на заседании представители Бразилии и Китая выскажут свою позицию, в том числе по конфликту на Украине.

Саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее в России рассказали, чем важен саммит БРИКС в Казани.

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