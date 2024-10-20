Наблюдатели в Молдавии выявили свыше 600 случаев нарушений на выборах

В Молдавии наблюдатели получили 658 сигналов о нарушениях на выборах и референдуме о вступлении в Европейский союз, из которых 575 сообщений уже приняли к рассмотрению. Об этом в ходе брифинга заявил директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил, передает РИА Новости.

«Среди зафиксированных нарушений: незаконная агитация в пределах ста метров от участков — 14 случаев. Нахождение неавторизованных лиц рядом с участками — 19 случаев. Нарушение тайны голосования: фотографирование бюллетеней, демонстрация бюллетеней с выбором, неправильное размещение бюллетеней, что дало увидеть выбор избирателя — 60 случаев», — сказал он.

Явка избирателей на выборы президента в Молдавии и референдум о вступлении в Европейский союз превысила 33,3%, необходимые для признания голосования и плебисцита состоявшимися.

За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее в МИД Молдавии назвали «искусственными» очереди на избирательные участки в Москве.