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Глава «Ростеха» рассказал, какое решение Путина спасло российский ОПК

Глава «Ростеха» Чемезов: решение Путина о госхолдингах спасло ОПК России

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Принятое в 2000-е годы президентом России Владимиром Путиным решение о консолидации оборонных предприятий в государственные холдинги позволило стране вести военные действия в настоящее время. Об этом в вышедшем на Первом канале фильме «Властелины неба», посвященном 85-летнему юбилею опытно-конструкторских бюро (ОКБ) им. П.О. Сухого и А.И. Микояна, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, в 1990-е годы вся оборонная промышленность РФ, в том числе авиастроительные предприятия, находилась на грани ликвидации.

«Если бы, конечно, в нулевые годы наш президент Владимир Владимирович Путин не принял решение о консолидации всех оставшихся оборонных предприятий, в том числе авиационных, в государственные холдинги, в корпорации, наверное, на сегодняшний день было бы очень сложно нам сегодня участвовать в каких-либо военных действиях», — сказал Чемезов.

В октябре Путин заявил, что опыт военных Вооруженных сил РФ, а также возрастающие возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) России стали основой успехов российской армии.

В августе министр промышленности и торговли России Антон сказал, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее. По его словам, российский ОПК доказал, что способен решать самые сложные задачи.

Ранее Путин рассказал о работе «народного ВПК».

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