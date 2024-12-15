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В ВСУ признали преимущество России на Кураховском направлении

Генштаб ВСУ счел Кураховское направление одним из самых горячих

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Maksym Kishka/Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал преимущество российской армии на Кураховском направлении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Кураховское направление остается одним из самых горячих», — говорится в сообщении.

В генштабе добавили, что российские войска «имеют значительное преимущество» не только в личном составе, но и в технике.

В воскресенье, 15 декабря, стало известно, что под контролем украинской армии находится не более 20% населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин. По его словам, на территории населенного пункта продолжаются бои, однако украинских солдат осталось «совсем немного в процентном соотношении». Он добавил, что большая часть бойцов ВСУ находится в жилых домах.

в начале декабря военный корреспондент Юрий Котенок назвал Покровское направление (Красноармейское — российское название) «настоящей головной болью» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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