Поддержка Киева со стороны Вашингтона принесла Украине потери и горе. Об этом сообщила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы потеряли территории и почти 1 млн человек. Ваша поддержка приносит горе», — подчеркнула она.

13 декабря генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что потери Украины с начала февраля 2022 года составили свыше 1 млн человек. Каждый день украинский конфликт приводит к новым разрушениям и потерям, добавил он.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна с начала специальной военной операции потеряла в боях с Россией якобы менее 80 тысяч военнослужащих.

Кроме того, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что командование Вооруженных сил Украины отдало приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в Донецкой народной республике. По словам чиновника, речь идет о Покровске, Курахове, Часове Яре, Торецке и Мирнограде.

Ранее Депутат Рады сопоставил Зеленского с Гитлером.