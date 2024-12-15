Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскритиковали поддержку со стороны США

Панченко сообщила, что поддержка Украина со стороны США принесла горе и потери

close
Kevin Lamarque/Reuters

Поддержка Киева со стороны Вашингтона принесла Украине потери и горе. Об этом сообщила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы потеряли территории и почти 1 млн человек. Ваша поддержка приносит горе», — подчеркнула она.

13 декабря генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что потери Украины с начала февраля 2022 года составили свыше 1 млн человек. Каждый день украинский конфликт приводит к новым разрушениям и потерям, добавил он.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна с начала специальной военной операции потеряла в боях с Россией якобы менее 80 тысяч военнослужащих.

Кроме того, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что командование Вооруженных сил Украины отдало приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в Донецкой народной республике. По словам чиновника, речь идет о Покровске, Курахове, Часове Яре, Торецке и Мирнограде.

Ранее Депутат Рады сопоставил Зеленского с Гитлером.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами