«Я недостаточно хорош»: Гвардиола о поражении «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у него нет оправданий после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова приводит Би-би-си.

«Я недостаточно хорош. Я босс и тренер, я должен находить решения, но пока я этого не сделал. Так что реальность такова. «Манчестер Сити» хочет играть лучше и создавать моменты. Но пока это невозможно», — заявил специалист.

«Манчестер Сити» после этого поражения идет на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 27 очков. «Юнайтед» имеет на пять баллов меньше и идет на 12-й позиции.

Неудачная серия «горожан» продолжается: 11 декабря «Манчестер Сити» уступил итальянскому «Ювентусу» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Всего же коллектив до игры с «Юнайтед» одержал лишь одну победу в последних десяти встречах — над «Ноттингем Форест» в рамках Английской премьер-лиги со счетом 3:0.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет в АПЛ с «Астон Виллой» 21 декабря. «Манчестер Юнайтед» 22 числа примет «Борнмут» в рамках национального первенства, а раньше — 19 декабря — сразится с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Кубка Лиги.

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