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Швейцария может прекратить уголовное дело против дяди Башара Асада

Matin: Швейцарский уголовный суд хочет прекратить дело против дяди Башара Асада

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Depositphotos

Швейцарский уголовный суд (TPF) 29 ноября проинформировал стороны судебного процесса против дяди экс-президента Сирии Башара Асада, 87-летнего Рифата Асада, что разбирательство будет прекращено. Об этом сообщает издание Matin Dimanche.

В публикации отмечается, что суд в конце ноября проинформировал стороны о том, что Рифат Асад страдает заболеваниями, которые не позволяют ему путешествовать и участвовать в судебном процессе. Также TPF установил крайний срок для подачи апелляций, утверждает издание.

Matin подчеркивает, что в текущий момент Рифат якобы находится в Ливане после ухода Башара Асада от власти.

Швейцарская прокуратура в марте 2024 года передала в Уголовный суд Швейцарии дело Рифата по обвинению в военных преступлениях, а также преступлениях против человечности, предположительно, совершенные в 1982 году в сирийском городе Хама.

До этого бывший чиновник Белого дома Эндрю Тейблер заявил, что после падения в Сирии режима Башара Асада началась «охота» за активами его семьи и родственниками за рубежом.

Ранее стало известно, что Асад сказал офицерам перед побегом.

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