G7 обеспокоена военным сотрудничеством России с Китаем, Ираном и КНДР

Министры обороны стран «Большой семерки» (G7) в очередной раз выразили тревогу по поводу военного сотрудничества России с Китаем, Северной Кореей и Ираном. В совместном заявлении, подготовленном после их встречи в Неаполе, подчеркивается, что такое взаимодействие позволяет РФ продолжать свои военные действия на Украине, сообщает ТАСС.

«Китай оказывает России поддержку в ее неправомерных действиях на Украине, что создает серьезные угрозы для безопасности, а также усиливает военное партнерство между двумя государствами», - говорится в документе.

G7 также заботит усиливающееся военное сотрудничество РФ с КНДР и Ираном, откуда, как утверждается, Россия получает баллистические ракеты, беспилотные летательные аппараты, а также военную технику и технологии, способствующие обходу санкционного режима.

19 октября министры обороны стран G7 подтвердили свои планы по продолжению поддержки Украины, включая военные меры, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Ранее страны G7 договорились направлять доходы от замороженных активов РФ на поддержку Украины.