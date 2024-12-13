Киев обвинили в публикации фейков об успехах украинских войск

Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) на Украине в течение недели распространяли недостоверные материалы о победах военнослужащих страны на поле боя. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, за последние семь дней в зарубежных социальных сетях и информационных ресурсах появилось множество вбросов об успехах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Соответствующие публикации были дополнены видеозаписями, якобы сделанными во время сражений.

«Основные тезисы, направленность и посыл материалов — поднятие морального духа украинских боевиков и дискредитация Вооруженных сил РФ. Якобы российское командование замалчивает о реальных потерях в наших войсках», — пояснил эксперт, сославшись на собственные источники.

Марочко подчеркнул, что специалисты проанализировали опубликованные ЦИПсО ролики и уточнили данные у подразделений ВС РФ, принимающих участие в боевых действиях на Харьковском направлении. В результате они установили, что распространяемые Киевом сведения о победах украинских солдат не соответствуют действительности.

В частности, сотрудники центров в десятки раз завысили реальные потери в рядах российских войск. При этом видео «с фронта», на которых бойцы ВСУ бьют по объектам ВС РФ, оказались смонтированы с использованием постановочных кадров.

«Ролик с зоны ответственности 42-й ОМБр (отдельной механизированной бригады. — «Газета.Ru») вооруженных формирований Украины, который позиционируется как «свежий», склеен из архивных материалов, в том числе за прошлый год», — рассказал эксперт.

Он добавил, что иные записи также являются фейками.

Ранее военные ВСУ из-за непогоды начали использовать садовые тачки и телеги для доставки снарядов на позиции.