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Россияне стали больше вязать

Почта Банк: траты россиян на пряжу и спицы выросли на 41% за январь — ноябрь

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Траты россиянок и россиян на пряжу и спицы выросли на 41% за январь — ноябрь 2024 года, а число их покупок — на 22%. Об этом говорится в исследовании Почта Банка (есть у «Газеты.Ru»).

Средний чек на пряжу и спицы увеличился на 5%, до 778 рублей. При этом доля таких покупок среди мужчин выросла с 15 до 18%. По оценке банка, вязание становится популярным по ряду причин — процесс помогает расслабиться и снять стресс, позволяет создать уникальную вещь в соответствии с собственным стилем. Заняться вязанием можно в любое время и месте, а изучить техники — в режиме онлайн.

Одновременно расходы на товары для рисования выросли на 7%, а число таких операций — на 11%. При этом средний чек увеличился на 19%, до 1080 рублей. Доля трат среди мужчин также увеличилась с 23 до 25%. Эксперты банка отметили, что рисование дает возможность избавиться от отрицательных эмоций, отвлечься от суеты и отдохнуть. Кроме того, во взрослом возрасте многие пытаются восполнить детские мечты и сотворить шедевр, заключили в банке.

Исследование было проведено в декабре.

Ранее была названа справедливая сумма расходов на себя.

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