Курьеры пытались вывезти из России в Дубай золотые слитки на 500 млн рублей

Четверых курьеров, которые были задействованы в попытке незаконного вывоза золотых слитков на территорию Дубая из России на сумму более 500 млн руб., приговорили к срокам до семи лет пяти месяцев колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Преступная группа пыталась незаконно вывезти из России в Дубай золотые слитки стоимостью более 500 млн руб., четверо курьеров приговорены к срокам до семи лет пяти месяцев колонии», — отметило агентство.

Уточняется, что преступники пытались пересечь границу, используя схему с двумя группами злоумышленников.

Первая группа планировала вылететь в Ереван, а затем передать драгоценный металл второй группе в стерильной зоне для дальнейшего вывоза в ОАЭ. Через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза незаконно провезли партию из 36 золотых слитков чистотой 999 пробы, их общая стоимость превысила 543 млн руб.

В ноябре Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что за десять месяцев текущего года объемы контрабанды золота из РФ увеличились в 2,5 раза.

Ранее золотые резервы России впервые превысили $200 млрд.