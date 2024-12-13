США могут нанести авиаудары по Ирану, чтобы Тегеран не создал ядерное оружие

Команда избранного президента США Дональда Трампа не исключает нанесение военных ударов по ядерным объектам Ирана, чтобы помешать Тегерану создать ядерное оружие. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Трамп взвешивает варианты, позволяющие помешать Ирану создать ядерное оружие, включая возможность превентивных авиаударов», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что это может стать шагом, который нарушит давнюю политику сдерживания Тегерана с помощью дипломатии и санкций.

Как говорится в материале WSJ, вариант военного удара по ядерным объектам теперь более серьезно рассматривается некоторыми членами его переходной команды на фоне событий в Сирии.

Как сообщили источники газеты, ослабление региональной позиции Ирана и недавние «разоблачения растущей ядерной работы Тегерана» дали толчок к «чувствительным внутренним дискуссиям».

До этого Трамп не исключил возможность войны с Ираном. На вопрос о шансах начала конфликта с Тегераном он сделал паузу, а затем ответил, что «все возможно». При этом Трамп не стал уточнять, какие действия могут быть предприняты в отношении Ирана в будущем.

Ранее в США заявили, что Иран стал ближе к ядерному оружию после ухода Асада.