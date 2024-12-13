ВС РФ уничтожили понтонную переправу Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По координатам цели было нанесено огневое поражение. В результате удара была уничтожена переправа вместе с грузовым автомобилем», — рассказал он.

Сообщается, что понтонную переправу украинцам удалось возвести благодаря плохой видимости и неблагоприятным для российских разведчиков погодным условиям. Переправа находилась северо-восточнее населенного пункта Пристен и использовалась для снабжения группировки ВСУ в районе Глушковки в Харьковской области.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил об уничтожении переправы ВСУ к северу от Великой Новоселки в ДНР. По данным Рогова, украинская армия использовала эту переправу для переброски подкрепления, чтобы попытаться ударить по Раздольному и штурмовать Новый Комар.

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