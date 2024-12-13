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Байден перед уходом хочет распродать материалы для пограничной стены Трампа

Daily Wire: Байден хочет распродать материалы для пограничной стены Трампа

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Carlos Barria/Reuters

Уходящая администрация президента США Джо Байдена намерена продать неиспользованные части стены на южной границе Соединенных Штатов, которую начал строить несколько лет назад ныне избранный президент Дональд Трамп во время своего первого президентского срока. Об этом сообщил портал The Daily Wire, ссылаясь на источники.

«Их цель — вывезти все с границы до Рождества», — сообщил изданию неназванный сотрудник Службы таможенного и пограничного контроля США.

Как отмечается в материале, части стены, которые еще не были использованы, отправляются на аукцион GovPlanet, на котором, как правило, продают излишки, от реализации государственных проектов.

Такой шаг нынешних властей США, пишет издание, помешает новой администрации Трампа реализовывать меры по борьбе с миграцией.
Также Трамп неоднократно выступал за ужесточение миграционной политики во время своей предвыборной кампании. Он отмечал, что чрезмерно мягкая политика администрации Джо Байдена привела к тому, что США превратились в страну третьего мира. Кроме того, Трамп рассказывал, что в его предвыборной программе есть так называемый план «Операция Аврора». Этот план предполагает арест и депортацию без суда всех нелегальных мигрантов, входящих в венесуэльские банды.

Ранее Трамп пообещал не выдавать гражданство США по праву рождения.

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