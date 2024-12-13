Над четырьмя регионами РФ за ночь сбиты 13 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь сбили 13 дронов над четырьмя регионами страны. Об этом говорится в утренней сводке Министерства обороны РФ.

Беспилотники были сбиты над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями, из них пять — в Курской области, четыре — в Белгородской, три — в Ростовской и один — над Липецкой областью.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 13 декабря над регионом уничтожили девять БПЛА. По его словам, беспилотники были уничтожены в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах. Пострадавших среди жителей нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее Кадыров сообщил об уничтожении дрона в Грозном.