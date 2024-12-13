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Американский боксер пообещал бить российского, пока тот не упадет

Боксер Джонсон: буду бить Минакова, пока один из нас не упадет

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Global Look Press

Боксер из США Кевин Джонсон, обладающий также российским паспортом, высказался в преддверии своего поединка с экс-чемпионом промоушена смешанных единоборств Виталием Минаковым, заявив, что рассчитывает на нокаут.

«Минаков — сильный мужик, у которого очень плотный удар. Он серьезный оппонент. Поэтому мне нужно будет действовать от себя. Если я справлюсь со всем, что задумал, то это будет просто еще один день в офисе для меня. И я не чувствую себя расслабленным из-за того, что для соперника этот бой будет одним из первых в боксе», — подчеркнул Джонсон в разговоре с Legalbet.

Боксер отметил, что они с Минаковым просто хотят драки. Он заявил, что идет не заниматься боксом, а именно драться и бить. Джонсон ожидает равный поединок и планирует наносить Минакову удары до тех пор, пока один из них не окажется в нокауте.

Поединок Джонсона с Минаковым состоится 13 декабря в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Ранее российский боксер назвал победителя реванша между Биволом и Бетербиевым.

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