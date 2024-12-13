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Названа причина, почему в России не нужна купюра в 10 тысяч рублей

Глава дирекции НИФИ Сергейчик: в России не нужна купюра в 10 тысяч рублей

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Банк России/«Газета.Ru»

Необходимость по введению купюры в 10 тысяч рублей отсутствует, поскольку в России развита культура безналичных расчетов. Такое мнение высказал руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик в разговоре с РИА Новости.

По его словам, доля безналичных платежей в России в общем количестве операций по банковским картам превышает 92%. К тому же законодательство старается ограничить крупные сделки наличными из-за риска незаконных операций, как минимум требуя информирования Росфинмониторинга.

На этой неделе зампредседателя Центробанка Сергей Белов заявил, что Банк России в настоящее время не планирует выпуск купюры номиналом в 10 тыс. рублей.

Он отметил, что решение о выпуске новых номиналов принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране, потребностей наличного денежного оборота, соотношения между объемами наличных и безналичных платежей.

До этого глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сказал, что актуальности в печати 10-тысячной купюры нет, несмотря на то, что на нее может быть спрос.

Ранее стало известно, что в России резко сократилось количество выданных кредитов.

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