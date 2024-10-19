Страны G7 договорились направлять доходы от замороженных активов РФ на поддержку Украины

Прибыль от замороженных активов РФ будет направляться на военную помощь Украины и восстановление ее инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении министров обороны стран «Большой семерки» (G7), пишет РИА Новости.

«В соответствии с коммюнике лидеров G7 по итогам саммита в Апулии, чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов... будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — отмечается в коммюнике по итогам встречи в Неаполе.

19 октября газета Financial Times писала, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. Согласно материалу, переговоры по кредиту ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить Киеву финансовую помощь до конца года, понимая, что если Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре, то поддержка Украины со стороны Вашингтона может быть прекращена.

16 октября сообщалось, что страны Евросоюза планируют выделить Украине €45 млрд до конца 2024 года. Такая сумма указана в итоговом документе саммита ЕС в Брюсселе. Для погашения долга будут использоваться доходы от замороженных активов РФ. Средства пойдут на военную помощь Украине, бюджетные выплаты и восстановление страны.

Ранее Франция анонсировала сокращение траншей Украине.