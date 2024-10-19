Страны Запада предпочитают не замечать того хаоса, который творится на Украине, поскольку понимают, что государство «обречено». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Не замечать насильственной мобилизации, захвата церквей, полное разрушение инфраструктуры можно только в одном случае — когда все понимают, что Украина обречена и никуда ее брать не придется», — отметил он.

По словам Дубинского, в преддверии краха ВСУ Украину могут использовать в качестве «дрона-камикадзе», который «несет на себе 20 миллионов пассажиров». Однако Западу выгодна Украина и последующее ухудшение обстановки в этой стране, поэтому в США и в Североатлантическом альянсе будут одобрительно смотреть на то, что происходит внутри Украины, считает Дубинский.

До этого Дубинский высказывал мнение, что руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским выбрало «падение в пропасть».

Ранее в Госдуме высказались о вероятности зимнего перемирия с ВСУ.