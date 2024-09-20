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В Госдуме высказались о вероятности зимнего перемирия с ВСУ

Депутат Колесник усомнился в возможности зимнего перемирия с ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Зимнее перемирие в зоне боевых действий с Вооруженными силами Украины (ВСУ) едва ли возможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

«Вооруженные силы Украины — они существуют ли? Или они уже превратились в смешанные подразделения НАТО, Евросоюза, США? Я не уверен, что это возможно», — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что существует вероятность перемирия на отдельных участках фронта. Однако, по мнению Колесника, нет каких-либо действий со стороны НАТО и США, которые являются «заказчиком и основным бенефициаром данного столкновения».

Также парламентарий высказался о том, что «даже Ванга бы не смогла предсказать» мысли и действия президента Украины Владимира Зеленского, а также его американского коллеги Джо Байдена.

17 сентября агентство Bloomberg писало, что западные чиновники ищут возможные варианты перемирия в украинском конфликте, поскольку опасаются, что Украина не сможет сдерживать натиск Вооруженных сил РФ и защитить свою энергетическую систему ближайшей зимой.

Ранее Шольц призвал изучить возможности запуска мирного процесса по Украине.

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