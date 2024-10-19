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Посол допустил контакты Путина и Пашиняна на саммите БРИКС

Посол РФ Копыркин: Путин и Пашинян смогут пообщаться на саммите БРИКС

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Александр Щербак/РИА Новости

У российского президента Владимира Путина и армянского премьера Никола Пашиняна будут возможности для контактов на полях саммита БРИКС в Казани, заявил РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Дипломат считает отражением тесных связей между Москвой и Ереваном тот факт, что Пашинян принял личное приглашение Путина поучаствовать в мероприятиях «БРИКС+» (формат подразумевает взаимодействие с государствами, не входящими в объединение) в рамках XVI-го саммита объединения в Казани 22-24 октября.

«Полагаю, что наши лидеры будут иметь возможности для общения, но в каком формате и с какой повесткой дня — это уже будет зависеть от программы данного международного форума», — отметил Копыркин.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В последние время в отношениях Москвы и Еревана наметилось охлаждение: Пашинян не раз обвинял ОДКБ (Организацию Договора о коллективной безопасности, куда входят Армения, Казахстан, Киргизия, РФ, Таджикистан и Узбекистан) и Москву в невыполнении своих обязательств. Претензии относятся к 2020 — 2021 годам, когда, по версии армянской стороны, азербайджанские войска вторглись на территорию Армении, а в ОДКБ не ответили на просьбы о помощи. В сентябре 2022 года ОДКБ, по словам Пашиняна, вновь отказала в помощи Армении после обращения в связи с вооруженными столкновениями вдоль границы с Азербайджаном. Политик многократно говорил о возможности выхода республики из организации. На этом фоне во внешней политике Пашинян сконцентрировался на трансатлантической интеграции Еревана и сближении с США и ЕС.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее Путин заявил, что БРИКС распространился на 33% суши.

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