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На Украине задержали подозреваемого в теракте в Днепре

СБУ и Национальная полиция Украины задержали подозреваемого в теракте в Днепре

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Телеграм-канал «Суспільне Дніпро »

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция задержали мужчину, подозреваемого во взрыве самодельного взрывного устройства в Днепре. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

В ходе следственных действий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к совершению террористического акта причастен 37-летний мужчина, проживающий в Днепропетровской области. Известно, что ранее он был судим.

В настоящее время подозреваемый находится в отделении полиции. По месту его жительства проводятся обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения и оглашении подозрения по статье Уголовного кодекса Украины о террористическом акте.

Вечером 14 декабря депутат Верховной Рады Максим Бужанский сообщил о теракте в Днепре.

12 декабря бывший офицер СБУ Василий Прозоров заявил, что украинские спецслужбы начали массово вербовать россиян для совершения диверсий и терактов в РФ, в то время как раньше использовали для этого своих же военных. По его словам, вербовщики массово обзванивают россиян, представляясь сотрудниками различных органов, включая ФСБ, и постепенно склоняют к совершению преступлений по типу уничтожения релейных шкафов на железной дороге, поджогов военкоматов и покушений на лидеров общественного мнения.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Донецке.

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