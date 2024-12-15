Американский телеканал выплатит Трампу $15 млн

Телеканал ABC News выплатит избранному президенту США Дональду Трампу $15 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные документы суда Южного округа штата Флорида.

Данная выплата призвана в досудебном порядке урегулировать дело о защите чести и достоинства. Она будет произведена в качестве благотворительного взноса в «президентский фонд и музей», учрежденный истцом, а также оплатит юридические издержки Трампа на сумму в $1 млн.

В марте политик подал судебный иск против телеканала и его ведущего Джорджа Стефанопулоса, который в эфире заявил, что Трамп был признан виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл.

По мнению адвокатов избранного президента США, ведущий ABC News был осведомлен о том, что ранее суд присяжных признал ответчика невиновным в изнасиловании. Однако, как говорится в иске, Стефанопулос все равно выступил с ложным обвинением, либо руководствуясь злым умыслом, либо безрассудно пренебрегая истиной.

7 декабря Федеральный суд округа Колумбия прекратил разбирательство по делу о предполагаемой попытке Дональда Трампа остаться у власти после поражения на выборах 2020 года.

Ранее Трамп решил приватизировать Почтовую службу США.