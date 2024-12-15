Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израильтяне вышли на улицы Тель-Авива, требуя освободить заложников из Газы

ТАСС: в Тель-Авиве проходят митинги с требованием освободить заложников

close
Ronen Zvulun/Reuters

Тысячи израильтян вновь вышли на массовые демонстрации в нескольких городах Израиля, требуя скорейшего заключения сделки с движением ХАМАС по освобождению заложников, которых уже 435 дней удерживают в секторе Газа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как отметил источник, одна из крупнейших акций по традиции прошла возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива.

Корреспондент обратил внимание, что митингующие в Тель-Авиве принесли с собой плакаты с именами и портретами похищенных, кроме того, они размахивали израильскими флагами. Многие участники акции призывали к отставке правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израильтяне обвиняли кабмин и премьера в том, что они делают недостаточно для вызволения заложников из Газы.

Как отметил портал Ynet, демонстрации также состоялись в Иерусалиме, Реховоте, а также в Хайфе и Беэр-Шеве. Как стало известно, в Иерусалиме участники акции предприняли попытку блокировать улицы в районе резиденции Нетаньяху, однако их оттеснили полицейские.

Другая акция протеста состоялась 8 декабря. Сообщалось, что ее организовал «Форум семей заложников и пропавших без вести», лозунг звучал как: «Время пришло: один этап, одна надежда».

Ранее россиянин обратился к израильтянам из плена в Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами