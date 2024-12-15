Израильтяне вышли на улицы Тель-Авива, требуя освободить заложников из Газы

Тысячи израильтян вновь вышли на массовые демонстрации в нескольких городах Израиля, требуя скорейшего заключения сделки с движением ХАМАС по освобождению заложников, которых уже 435 дней удерживают в секторе Газа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как отметил источник, одна из крупнейших акций по традиции прошла возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива.

Корреспондент обратил внимание, что митингующие в Тель-Авиве принесли с собой плакаты с именами и портретами похищенных, кроме того, они размахивали израильскими флагами. Многие участники акции призывали к отставке правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Израильтяне обвиняли кабмин и премьера в том, что они делают недостаточно для вызволения заложников из Газы.

Как отметил портал Ynet, демонстрации также состоялись в Иерусалиме, Реховоте, а также в Хайфе и Беэр-Шеве. Как стало известно, в Иерусалиме участники акции предприняли попытку блокировать улицы в районе резиденции Нетаньяху, однако их оттеснили полицейские.

Другая акция протеста состоялась 8 декабря. Сообщалось, что ее организовал «Форум семей заложников и пропавших без вести», лозунг звучал как: «Время пришло: один этап, одна надежда».

Ранее россиянин обратился к израильтянам из плена в Газе.