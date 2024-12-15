Россиянам рассказали, когда на Земле будут видны затмения Луны и Солнца

Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2025 году, почти все можно будет наблюдать с территории России. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария в Telegram-канале.

«Главными астрономическими событиями 2025 года будут затмения: два частных затмения Солнца и два полных затмения Луны. Три из них можно будет наблюдать из разных районов России», — говорится в публикации.

В планетарии добавили, что полное затмение Луны произойдет 14 марта, его можно будет наблюдать с 6:57 до 13:00 по московскому времени. Как отметили в организации, полная фаза продлится с 9:26 до 10:31.

Астрономическое явление будет наблюдаться в созвездии Лев рядом с границей с созвездием Дева. С территории России можно будет увидеть только завершающие полутеневые фазы на Чукотке, а также на Камчатке и в Магаданской области.

Затем, 29 марта, в период с 11:51 до 15:44 по московскому времени можно будет наблюдать частичное затмение Солнца. Наибольшая его фаза составит 0,936.

Отмечается, что в России это явление на Кольском полуострове в 14:44 по московскому времени можно будет увидеть фазу 0,43. На Европейской территории страны, а также в Западной Сибири будут видны еще более мелкие фазы затмения, к примеру 0,23 в Санкт-Петербурге и 0,07 в Москве.

Следующие два затмения произойдут в сентябре — полное затмение Луны произойдет 7 сентября с полной фазой, явление увидят практически все жители России и СНГ. Еще одно частное затмение Солнца произойдет накануне осеннего равноденствия, 21 сентября. Его на российской территории не удастся увидеть.

В апреле текущего года произошло полное солнечное затмение, которое земляне смогли увидеть из США, Мексики и Канады. Свидетелями астрономического явления стали почти 32 миллиона человек. Однако с территории России затмение не удалось увидеть. Специалисты также отмечали, что жители Москвы и Подмосковья не смогут стать свидетелями полного затмения еще минимум 100 лет.

Ранее стало известно, что древнейший кратер на Луне оказался совсем не таким, как предполагали ученые.