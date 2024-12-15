Председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер заявила, что часть современного мира хочет нового мирового порядка без доминирования США. Его слова передает РИА Новости.

По словам Тюрмера, новое мироустройство невозможно без участия России.

«Значительная часть мира хочет нового мирового порядка. Мира, в котором правит не одна Америка, а который строится на равноправном и взаимном сотрудничестве стран», — поделился он.

До этого глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев заявил, что ангажированная активность Венецианской комиссии, являющейся одной из структур Совета Европы, возрастает при принятии законов, направленных на защиту суверенитета.

Парламентарий указал, что в опубликованном на днях отчете венецианские «комиссары» критикуют РФ за законодательство об иноагентах и о выборах, критикуются также Грузия, Сербия, Венгрия, Киргизия.

Ранее в Кремле оценили инициативу Венгрии по обмену пленными между Россией и Украиной.