Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Будапешт заявил о желании нового миропорядка без доминирования США

В Венгрии заявили, что часть мира хочет нового порядка без доминирования США

close
Global Look Press

Председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер заявила, что часть современного мира хочет нового мирового порядка без доминирования США. Его слова передает РИА Новости.

По словам Тюрмера, новое мироустройство невозможно без участия России.

«Значительная часть мира хочет нового мирового порядка. Мира, в котором правит не одна Америка, а который строится на равноправном и взаимном сотрудничестве стран», — поделился он.

До этого глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев заявил, что ангажированная активность Венецианской комиссии, являющейся одной из структур Совета Европы, возрастает при принятии законов, направленных на защиту суверенитета.

Парламентарий указал, что в опубликованном на днях отчете венецианские «комиссары» критикуют РФ за законодательство об иноагентах и о выборах, критикуются также Грузия, Сербия, Венгрия, Киргизия.

Ранее в Кремле оценили инициативу Венгрии по обмену пленными между Россией и Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами