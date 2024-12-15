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Попавший в плен в Курской области «человек дождя» рассказал об отправке на фронт

RG.RU: рассказ пленного «человека дождя» из ВСУ Игнатенко сняли на видео

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Попавший в плен украинский боец Дмитрий Игнатенко рассказал об отправке на фронт в рядах ВСУ, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал »Украина пропадает без вести».

Отмечается, что мужчина страдает психическим расстройством и находится на попечении родственников, но несмотря на это, его все равно призвали в украинскую армию. Российские морские пехотинцы сравнили его с «человеком дождя» из одноименного фильма.

Игнатенко заявил, что предупреждал своего командира о болезни.

«Я говорю, воевать не буду, оружие в руки брать не буду, такая болезнь... Все равно сказали: ты годен», — поделился военнопленный.

Мужчина обратился к своим брату и сестре и попросил их забрать его.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в течение недели в зоне специальной военной операции (СВО) в плен сдались 87 украинских военнослужащих.

12 декабря агентство ТАСС сообщало, что группа украинских солдат вместо контратаки сдалась в плен под Великой Новоселкой в Донецкой народной республике.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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