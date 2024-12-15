Названы две страны, которые провели секретные переговоры по Сирии

Глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар и руководитель Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни провели секретные переговоры по ситуации в Сирии. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

«Они обсуждали ситуацию в Сирии и взаимодействие Израиля и Иордании с вооруженной оппозицией, которая сейчас формирует переходное правительство», — говорится в сообщении.

По словам израильских чиновников, стороны в ходе беседы обсудили якобы поставки оружия из Ирана через Иорданию вооруженным группировкам на Западном берегу реки Иордан.

В период с 7 по 8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон. Позднее в генеральном штабе Вооруженных сил Израиля заявили, что Сирия является четвертым фронтом для израильской армии.

В свою очередь лидер вооруженной оппозиции, которая пришла к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, более известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти не собираются вступать в конфликт с Израилем.

Ранее в Сирии раскрыли будущее российских баз в стране.