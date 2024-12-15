Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы две страны, которые провели секретные переговоры по Сирии

Axios: Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии

close
Shutterstock

Глава Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар и руководитель Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни провели секретные переговоры по ситуации в Сирии. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

«Они обсуждали ситуацию в Сирии и взаимодействие Израиля и Иордании с вооруженной оппозицией, которая сейчас формирует переходное правительство», — говорится в сообщении.

По словам израильских чиновников, стороны в ходе беседы обсудили якобы поставки оружия из Ирана через Иорданию вооруженным группировкам на Западном берегу реки Иордан.

В период с 7 по 8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон. Позднее в генеральном штабе Вооруженных сил Израиля заявили, что Сирия является четвертым фронтом для израильской армии.

В свою очередь лидер вооруженной оппозиции, которая пришла к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, более известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти не собираются вступать в конфликт с Израилем.

Ранее в Сирии раскрыли будущее российских баз в стране.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами