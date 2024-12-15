Раскрыто еще одно обещание Трампа американцам

Республиканская партия США приложит все усилия для отмены перехода на летнее время. Об этом заявил избранный президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Переход на летнее время неудобен и очень дорого обходится нашей стране», — написал избранный американский лидер.

Трамп добавил, что у перехода на летнее время есть и «небольшая, но сильная поддержка».

Как известно, большая часть американских штатов начиная с 1960-х годов переводят часы вперед в марте и назад в ноябре для баланса в количестве солнечного света, который получают люди.

Отмечается, что на деле в США не обязаны переводить часы, к примеру, Гавайи, большая часть Аризоны, а также некоторые американские территории в Тихом океане и Карибском бассейне не соблюдают летнее время.

В России переход на летнее время больше не осуществляется. В марте 2011 года Российская Федерация перешла на постоянное летнее время, но такая манипуляция не получила поддержки у большинства населения, и осенью 2014-го страна вернулась на зимнее время.

13 декабря журнал Time разместил портрет Дональда Трампа на обложке и назвал его человеком года. Издание объяснило свой выбор тем, что «политическое возрождение избранного президента США не имеет аналогов в американской истории». А его непростая, но убедительная победа на выборах потрясла и изумила весь мир. «Газета.Ru» рассказывает, кто был конкурентом избранного президента США и откуда у него синяки на руках.

Ранее стало известно, что Трамп планирует «фурор» в первый день своего возвращения в Белый дом.