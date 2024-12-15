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На Западе рассказали, на влияние какой страны жаловался Асад перед свержением

Reuters: Башар Асад перед свержением пожаловался Ирану на влияние Турции

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РИА Новости

Бывший президент Сирии Башар Асад жаловался, что видит в действиях Турции попытку лишить его власти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Иране.

По его словам, Турция оказывала активную поддержку исламистам для того, чтобы свергать власть в Сирии.

По информации агентства, Асад провел разговор с иранском министром иностранных дел Аббасом Аракчи. Отмечается, что Асад гневался, а Аракчи заверил его, что Тегеран продолжит помогать ему, и пообещал обсудить этот вопрос с Турцией.

После Аракчи встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и выразил глубокую озабоченность по поводу поддержки повстанцев. В ответ Фидан обвинил Асада в нежелании урегулировать кризис дипломатически.

«Встреча была напряженной. Иран выразил свое недовольство поддержкой Турцией планов США и Израиля и передал обеспокоенность Асада», — говорится в сообщении.

До этого лидер вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил о намерении заключить соглашения о совместной обороне с рядом стран.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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