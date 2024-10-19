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Байден заявил, что США знают, когда Израиль ответит Ирану

Байден: США знают подробности ответа Израиля на ракетный удар Ирана

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Shannon Stapleton/Reuters

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что в Вашингтоне знают подробности ответа Израиля на ракетный удар Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Байден ответил «Да и да» в ответ на вопрос журналиста, есть ли у США понимание, каким будет ответ Израиля и когда он примет соответствующие меры. При этом он не стал разглашать подробности.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников писала, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, решение по целям еще не принято.

Американские официальные лица рассказали изданию, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис надеялись, что разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке сможет утихомириться в последние недели президентской гонки, однако новые военные наступления Израиля делают это практически невозможным.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на атаку.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

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