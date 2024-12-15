В Хабаровском крае поезд столкнулся со снегоходом

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения пассажирского поезда со снегоходом в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (12:00 мск) на переезде перегона Хабаровск 2 — Красная речка в районе села Ильинка. Снегоход выехал на ж/д пути, по которым следовал пассажирский поезд из Москвы до Владивостока.

Пострадавших в инциденте нет, но транспортные средства получили повреждения. Движение на пути восстановлено.

Хабаровской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Накануне легковой автомобиль столкнулся с поездом во Владикавказе на железнодорожном переезде «Колонка — Беслан». По данным источника РИА Новости, в результате аварии пострадали два человека. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

В тот же день сообщалось, что грузовой автомобиль «Урал», перевозивший раненых военнослужащих, столкнулся с автобусом «ПАЗ» в Воронежской области. Лобовое столкновение транспортных средств произошло ночью на 158-м километре трассы Воронеж — Луганск. По словам очевидцев, в автобусе и грузовике находились люди в военной форме. В результате ДТП есть пострадавшие — медики увезли их в больницу.

Ранее на видео попало, как электричка протаранила асфальтоукладчик в Щелково.