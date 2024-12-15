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Кабмин утвердил правила субсидий сельхозпроизводства Донбасса и Новороссии

Кабмин утвердил порядок господдержки сельскохозпредприятий Донбасса и Новороссии

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Виталий Аньков/РИА Новости

Правительство России намерено поддержать развитие сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности в Донбассе и Новороссии. Постановление, утверждающее порядок предоставления субсидий, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Федеральное финансирование будет направлено на частичное возмещение затрат сельскохозяйственных производителей на выполнение агротехнологических мероприятий, а также на выращивание картофеля и других овощей, производство молока, хлеба и хлебобулочных изделий, включая переработку молока и мяса сельскохозяйственных животных и птицы.

В федеральном бюджете на 2025 год предусмотрено более 4 млрд рублей для этих целей, в то время как на 2026 и 2027 годы запланирована почти одинаковая сумма — по 5 миллиардов рублей ежегодно. Данные субсидии будут предоставляться в рамках федерального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса», который является частью государственной программы по развитию сельского хозяйства.

В ноябре Мишустин заявил, что развитие сельского хозяйства является одним из главных направлений развития отечественной экономики.

Ранее Путин заявил о важности развития Донбасса.

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