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Харрис ответила, нравится ли она избирателям-мужчинам

Харрис заявила, что нравится избирателям-мужчинам

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Jacquelyn Martin/AP

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в интервью телеканалу MSNBC прокомментировала отставание в опросах от конкурента Дональда Трампа среди мужского электората — она отрицает, что не нравится мужчинам. Об этом передает РИА Новости.

«У меня другие ощущения, если честно», — заметила Харрис.

Она заявила, что видит на своих митингах представителей различных полов и социальных слоев. По мнению Харрис, избиратели понимают, что она собирается «быть президентом для всех американцев».

Накануне председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что Харрис теряет свои позиции в предвыборной гонке. Если рейтинг вице-президента США будет и дальше падать, то Демократическая партия не сумеет выровнять ситуацию в ее пользу, добавил он.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От республиканцев на этот пост претендует Дональд Трамп, кандидатом от демократов выступает вице-президент Камала Харрис. Байден летом снялся с президентской гонки в пользу Харрис.

Ранее американцы сделали выбор между Трампом и Харрис.

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Выборы в США — 2024
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