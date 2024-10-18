Франция пытается убедить партнеров уже сейчас пригласить Украину в НАТО

Франция пытается убедить партнеров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад в интервью газете Parisien.

«Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас. Мы мобилизуем (усилия. – «Газета.Ru»), чтобы убедить наших партнеров, даже если вступление является длительным и трудоемким процессом», — сказал он в интервью газете Parisien.

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Первый из них подразумевает приглашение Украины в Североатлантический альянс до завершения боевых действий.

Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киева ограничений на использование западного оружия для ударов вглубь российской территории, а также размещение в стране некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей.

В четвертом положении говорится о необходимости усилить санкционное давление на Москву, а в пятом — об участии украинских солдат в деятельности военного контингента НАТО в Европе.

Во время выступления украинский президент подчеркнул, что второй, третий и четвертый пункты имеют секретные дополнения.

Ранее Зеленский посетовал, что Германия не поддерживает прием Украины в НАТО.