Командование украинских войск подвергает рядовых солдат психологической обработке, настраивая их между сдачей в плен и самоубийством выбирать последнее. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Сова, пишет ТАСС.

В распоряжении журналистов появилась видеозапись с показаниями мужчины. Он рассказал, что украинские офицеры стараются убедить подчиненных, что в случае попадания в плен к Вооруженным силам РФ они все равно не выживут. Поэтому в соответствующей ситуации военным ВСУ надо совершать самоубийство, попытавшись забрать с собой оказавшихся рядом российских солдат.

По словам Совы, он принимал участие в боевых действиях в Курской области. Однако командование сообщило членам его подразделения, что они находятся на территории РФ, только после прибытия на передовую.

Украинский боец вспомнил, что сначала военные ВС РФ наносили по позициям его отряда удары при помощи дронов. Впоследствии они призвали солдат ВСУ сдаться в плен.

При этом мужчина в одном из сражений получил ранение, после чего сослуживцы его бросили. Он подчеркнул, что остался жив исключительно благодаря помощи российских бойцов, которые отвезли его с линии соприкосновения в тыл.

«Нас [на Украине] просто считают за мясо», — резюмировал Сова.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) группа украинских солдат сдалась в плен вместо контратаки.