Китайский зоопарк подвергся критике из-за худого крокодила, которого показывают людям, пишет Oddity Central.

В зоопарке Гуанчжоу в Китае разгорелся скандал после публикации в социальных сетях кадров с худым крокодилом. На снимках видно, как животное настолько истощено, что его позвоночник и ребра отчетливо видны сквозь кожу.

Пользователи соцсетей выразили глубокую озабоченность по поводу обращения с крокодилом, что вызвало волну критики в адрес зоопарка. В ответ на резкую реакцию общественности администрация зоопарка опубликовала заявление, в котором утверждается, что крокодил не подвергался жестокому обращению.

По словам представителей зоопарка, истощение животного произошло из-за гастроэнтерита болезни, связанной с бактериальной или вирусной инфекцией, приводящей к рвоте и диарее, что, как утверждается, и стало причиной резкого снижения веса.

Сейчас крокодил получает необходимое лечение, и в будущем ему будет оказана дополнительная помощь», — говорится в заявлении.

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