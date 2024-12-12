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АвтоВАЗ предупредил о повышении цен на Lada

АвтоВАЗ официально подтвердил повышение цен на автомобили Lada

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Sebastian Geisler/imago stock&people/Global Look Press

Отечественный автопроизводитель »АвтоВАЗ» в 2025 году поднимет цены на автомобили Lada. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Цены, конечно же, будут меняться и индексироваться на инфляцию. Поэтому мы постараемся, чтобы индексация цен в следующем году в целом по модельному ряду была чуть ниже, чем инфляция. Индексация цен на величину ниже инфляции с экономической точки зрения является фактическим снижением цен», — пояснил он.

Соколов напомнил, что обещал не повышать цены до 1 января 2025 года. В дальнейшем «АвтоВАЗ» собирается действовать по обстановке.

О том, что «АвтоВАЗ» готовится повысить цены на Lada минимум на 50 тыс. рублей уже в декабре 2024 года, а затем в январе 2025-го, в конце ноября сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, на минимальные 50 тыс. рублей вырастет цена самых простых версий автомобилей Lada.

Впоследствии на «АвтоВАЗе» сообщили «Газете.Ru», что компания не планирует повышать цены на Lada в ближайшее время.

Ранее АвтоВАЗ назвал китайские автобренды пираньями, устроившими «грызню» за рынок.

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