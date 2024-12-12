Россия полностью обновила морскую группировку ядерных сил

Российские военные завершили модернизацию морской группировки ядерных сил страны, сообщил на пленарном заседании форума »«Арктика: настоящее и будущее» главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Александр Моисеев. Его цитирует ТАСС.

«Морская группировка ядерных сил РФ полностью обновлена — это остается приоритетом для нашей страны. Ядерные силы были и будут гарантом безопасности нашего государства на глобальном уровне», — заявил Моисеев.

4 декабря в Дубае прошла встреча представителей стран, входящих в так называемую «ядерную пятерку» — России, США, Китая, Франции и Великобритании.

Во встрече участвовали официальные лица «экспертного уровня». Стороны провели дискуссию по тематике ядерных доктрин и решили, что такое обсуждение является «своевременным в целях углубления понимания ядерных доктрин друг друга и во избежание недопонимания и просчетов», рассказали в МИД КНР.

Ранее Путин рассказал о возможностях стратегических сил сдерживания России.