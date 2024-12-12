Доходы России от продажи нефти снизились

Объем продаж нефти и нефтепродуктов из России в ноябре снизился на 120 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,33 млн б/с, что привело к снижению доходов от экспорта углеводородов, сказано в декабрьском отчете Международного энергетического агентства, пишет ТАСС.

Из доклада агентства следует, что прибыль от поставок этих российских товаров уменьшились на $1,1 млрд и составили $14,56 млрд из-за более низких цен и объемов продаж сырья за границу.

Поставки нефти в ноябре сократились на 100 тыс. б/с. МЭА связывает это с выходом из ремонтов некоторых российских нефтеперерабатывающих заводов. Экспорт нефтепродуктов сократился на 20 тыс. б/с.

Накануне новостной портал Denikn написал, что Чехия, скорее всего, сохранит исключение из санкций Европейского союза на импорт продуктов из российской нефти, поскольку этого добивается Словакия.

На прошлой неделе Politico написала, что Евросоюз стал чаще закупать нефтепродукты на основе нефти из РФ у Индии. Подчеркивается, что высчитать точный объем проданной в ЕС индийскими НПЗ российской нефти невозможно.

Ранее стали известны последствия падения цены на нефть для России.