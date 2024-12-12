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В России задержали двух братьев-иностранцев с накладной лысиной и лазерным прицелом

В ЯНАО полиция задержала двух иностранцев с оружием и шпионским набором

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Global Look Press

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) полицейские задержали двух братьев из Таджикистана с оружием и «шпионским набором». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что 39-летний Некруз и 37-летний Шахрат были задержаны в Ноябрьске. У них дома был проведен обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 100 патронов, порох, а также приспособление для съема ствола оружия. Кроме того, у них нашли лазерный прицел, 27 SIM-карт, накладную лысину и набор линз, предназначенных для смены цвета глаз.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранения оружия. Сами подозреваемые считают, что не совершали незаконных действий. По их словам, один из них интересуется оружием, а второй любит охоту.

«Однако, по словам источников, сотрудники спецслужб не очень верят задержанным», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что несмотря на полученный несколько месяцев назад вид на жительство в РФ оба задержанных на допросах «резко перестали понимать русский язык».

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге во время рейдов проверили более 200 мигрантов.

Ранее мигрантам в России поставили ультиматум.

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