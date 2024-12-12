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Россиянин объяснил, зачем разбил турникет в московском метро

В московском метро пассажир разбил турникет, так как торопился за забытой вещью

В московском метро пьяный пассажир разбил турникет на входе. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, продемонстрировав видео хулиганского поступка.

На кадрах пассажиры спокойно проходят через турникеты на станции метро «Зюзино», прикладывая свои билеты к валидатору, когда в вестибюль забегает неизвестный. Мужчина сразу привлекает внимание сотрудников службы безопасности метрополитена. Они пытаются его остановить, но тот торопится к турникетам и преодолевает их, разбив одну из створок, навалившись всем весом.

Сбежать правонарушителю не удалось, его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» УК РФ.

В свое оправдание мужчина заявил, что он забыл в метро рюкзак и торопился добраться до склада забытых вещей.

Ранее в московском метро правоохранители задержали 25-летнего приезжего, который вел себя неадекватно.

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