Россиянин объяснил, зачем разбил турникет в московском метро

В московском метро пьяный пассажир разбил турникет на входе. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, продемонстрировав видео хулиганского поступка.

На кадрах пассажиры спокойно проходят через турникеты на станции метро «Зюзино», прикладывая свои билеты к валидатору, когда в вестибюль забегает неизвестный. Мужчина сразу привлекает внимание сотрудников службы безопасности метрополитена. Они пытаются его остановить, но тот торопится к турникетам и преодолевает их, разбив одну из створок, навалившись всем весом.

Сбежать правонарушителю не удалось, его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» УК РФ.

В свое оправдание мужчина заявил, что он забыл в метро рюкзак и торопился добраться до склада забытых вещей.

Ранее в московском метро правоохранители задержали 25-летнего приезжего, который вел себя неадекватно.