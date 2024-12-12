Названы два главных фактора риска рака пищевода

Ученые из Китайской академии медицинских наук и Пекинского медицинского колледжа установили, что курение и высокий индекс массы тела (ИМТ) выступают основными факторами риска рака пищевода для мужчин и женщин соответственно. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Biology & Medicine (СВМ).

По словам ученых, рак пищевода остается одной из серьезных угроз здоровью мирового населения. Это заболевание характеризуется выраженными региональными различиями в заболеваемости и смертности. Согласно последним данным, употребление табака, алкоголя и ожирение являются основными модифицируемыми факторами риска. Кроме того, демографические изменения, такие как старение населения и его рост, ускоряют темпы заболеваемости.

Новое исследование показало, что в 2022 году было зарегистрировано 511 054 новых случая рака пищевода и 445 391 летальный исход. При этом 75% всех случаев пришлось на Азию. Ученые установили, что основным фактором риска для мужчин оказалось курение, а для женщин — ожирение.

Особое беспокойство у ученых также вызывает растущее влияние высокого индекса массы тела (ИМТ) на заболеваемость раком пищевода среди мужчин. Несмотря на то, что по другим факторам риска (таким как вредные привычки) наблюдается улучшение ситуации, негативное влияние ИМТ продолжает усиливаться.

Ранее был найден способ полностью уничтожить раковые опухоли в легких и кишечнике.