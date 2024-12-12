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В РФ предложили повысить штрафы за незаконный оборот драгметаллов

«Известия»: Минфин предложил повысить штрафы за незаконный оборот драгметаллов

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Транспортная полиция Забайкальского края

Минфин РФ предложил повысить штрафы за незаконный оборот драгметаллов, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

По информации издания, министерство подготовило поправки в КоАП, предусматривающие увеличение штрафов за повторные нарушения при обороте драгоценных металлов и камней в течение года.

«Вырастут штрафы за отказ становиться на специальный учет. Для ИП — с 80 –100 тыс. рублей до 120 –160 тыс., а для юрлиц — со 120 –140 тыс. рублей до 160 –180 тыс.», — говорится в публикации.

Также увеличатся штрафы за повторное нарушение правил учета драгметаллов или предоставления данных об их движении в государственную информационную систему (ГИИС ДМДК). Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 до 70 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 120 тыс. рублей.

До этого в Госдуме предложили штрафовать россиян за пропаганду домашнего насилия.

Ранее правительство не поддержало освобождение от НДФЛ выплат за больничный.

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