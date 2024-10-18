Путин обозначил регионы, которые станут центрами глобального роста

Президент России Владимир Путин отметил, что Юго-Восточная Азия и Африка будут выступать в роли центров глобального роста. Об этом сообщает РИА Новости.

«И это развитие, по мнению экспертов, которым я очень доверяю и ко мнению которых прислушиваюсь, оно объективно будет идти, прежде всего, в странах — членах БРИКС. Это Глобальный Юг так называемый, прежде всего это Юго-Восточная Азия, это Африка», – сказал Путин, добавив, что значительный рост также ожидается в таких мощных странах, как Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия, однако самые быстрые темпы будут зафиксированы именно в Юго-Восточной Азии и Африке.

18 октября Путин встречается с главами ключевых СМИ стран — участниц БРИКС. Мероприятие проходит в преддверии саммита объединения в Казани, который состоится 22–24 октября. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, предстоящий саммит станет первым, в котором поучаствуют новые члены сообщества — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС