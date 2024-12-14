Президент Грузии направилась «на работу» к митингующим у парламента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направилась к протестующим у здания парламента, где в субботу проходят выборы главы государства. Об этом сообщает «Sputnik.Грузия».

«Саломе Зурабишвили по дороге к Дворцу президента прошлась по проспекту Руставели (у парламента – прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Находящимся рядом с ней журналистам она заявила, что «идет на работу».

13 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий. По ее мнению, предстоящие выборы нелегитимны и являются «пародией».

В субботу президентские выборы начались в парламенте Грузии. В этот раз президентские выборы в стране пройдут по новой системе. Впервые в истории главу государства выберет не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Ранее президент Грузии заявила, что перед ее дворцом поставили поезд.