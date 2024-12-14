Россиян предупредили о новогодних схемах мошенников

С 1 января часто вступают в силу новые законы, а также планируются выплаты для отдельных категорий населения, поэтому мошенники навязывают россиянам нестандартные предложения, выманивая эти деньги. Об этом сообщил «Ленте.ру» глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, люди в новогодние праздники особенно «верят в волшебство», поэтому аферисты легче могут навязать необычные предложения и ввести своих жертв в заблуждение.

Эксперт отметил, что мошенники часто используют эффект неожиданности и не дают своим жертвам время, чтобы взвешенно принять решения или предпринимать дополнительные действия. Под давлением человек теряет рассудительность и не думает о возможности отложить решение или посоветоваться.

Также очень часто мошенники убеждают пострадавших, что рассказывать кому-то о ситуации нельзя, угрожая нарушением гостайны. Щельцин посоветовал всегда ставить под сомнение любые нестандартные предложения от незнакомых людей.

Ранее россиянам рассказали о новой уловке мошенников с уведомлениями о посылках.