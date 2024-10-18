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Премьер Грузии оценил заявление ЕС о приостановке евроинтеграции страны

Кобахидзе: заявление ЕС об остановке интеграции Грузии в блок необъективно

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Global Look Press

Заявление по итогам саммита Евросоюза, где речь идет о фактической приостановке процесса приема Грузии в ЕС, не является объективным, поскольку в том же документе содержатся положительные отзывы об Украине и Молдавии. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Там (в Молдавии. – Прим. ред.) нет ни медиаплюрализма, ни политического плюрализма, цветет коррупция, есть тяжелейшие проблемы, институты крайне ослаблены. И при всем Молдавия остается членом СНГ. Тут ведь главное объективность, которую не видит общество», — подчеркнул он.

До этого главы государств и правительств Евросоюза в рамках встречи в Брюсселе констатировали «серьезную озабоченность» действиями Грузии.

Согласно тексту итогового документа саммита, лидеры ЕС обещают сохранить поддержку «грузинского народа» на пути евроинтеграции. В документе подчеркивается, что объединение собирается наблюдать за предстоящими парламентскими выборами в республике. При этом для разморозки интеграционных процессов ЕС потребовал от Грузии демократических реформ.

Ранее в ЕС назвали условие, при котором Грузия никогда не вступит в объединение.

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