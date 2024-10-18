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Путин рассказал о планах России расширять возможности Нового банка развития

Путин заявил, что Россия будет расширять возможности Нового банка развития

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Российские власти расширят возможности Нового банка развития БРИКС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на Деловом форуме объединения в Москве, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Он должен стать основным инвестором на пространстве БРИКС и глобального Юга», — сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что этот банк будет альтернативой системам развития в странах Запада.

Также российский президент заявил, что в настоящее время план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен более чем на 80%.

Путин отметил, что совокупный валовой внутренний продукт стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и составляет более $60 трлн. По словам российского лидера, этот показатель продолжает расти.

Кроме того, президент России высказал мнение, что странам — членам БРИКС необходимо развивать единую цифровую инфраструктуру в рамках объединения. Путин отметил, что при реализации соответствующих инициатив государствам надо будет согласовать методы работы бизнеса и профильных органов власти с биометрическими данными и подходы к обеспечению информационной безопасности.

Ранее Путин заявил, что деятельность БРИКС не направлена против кого-либо.

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