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В Иране решили доработать законопроект о ношении хиджаба

Власти Ирана доработают проект закона, ужесточающий правила ношения хиджаба

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Depositphotos

Иранские власти внесут правки в законопроект, который предполагает ужесточение наказания для женщин, не носящих хиджаб. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на депутата парламента Ирана Алирезу Салими.

После внесения изменений законодательный орган вновь рассмотрит документ, который в его текущем виде забраковал президент республики и глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Масуд Пезешкиан. Руководитель счел, что новые правила спровоцируют конфликты в обществе.

Текущая версия проекта закона предполагает, что жительниц Ирана, не носящих платки, можно будет штрафовать или даже отправлять в тюрьму.

14 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела против иранской певицы Парасты Ахмади за получасовой онлайн-концерт и исполнение песен без хиджаба.

Ахмади заявляла, что «хочет петь для людей и земли, которую нежно любит», и никто не может лишить ее этого права. Власти же считают, что концерт «не имел юридического разрешения и не соответствовал правовым и культурным стандартам».

Ранее сообщалось, что Иран откроет психологическую клинику для женщин, отказывающихся носить хиджаб.

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